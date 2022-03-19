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Минаков — о победе Харитонова над Скоттом: «Сергей в возрасте, стабильности у него уже не будет»

Минаков оценил победу Харитонова над Скоттом в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
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Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков прокомментировал «СЭ» победу Сергея Харитонова над американским боксером Маликом Скоттом в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У Сергея все по-разному бывает, так как спортсмен уже в возрасте, понятно, что стабильности уже не будет, потому что помимо спортивной истории есть еще, скорее всего, какая-то другая. Поэтому все зависит от подхода. Когда он ответственно подходит, у него все нормально. Когда что-то не складывается, ему сложнее проводить бои. А повышенное внимание никак не могло отразиться на поединке. Повлиять может только одно — если не сложилась подготовка. Сергей выступает уже много лет и на спортсменах его уровня внешние факторы не сказываются», — сказал Минаков корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Харитонов победил Скотта раздельным решением судей. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в Белоруссии.

Сергей Харитонов. Харитонов выиграл у сильного ветерана бокса. Но фанаты очень недовольны судейством

Виталий Минаков
Сергей Харитонов
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