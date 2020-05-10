Алексей Олейник: «Если начну называть себя легендой, я не буду легендой»

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» ответил на вопрос, можно ли считать его легендой ММА.

— Если я начну называть себя легендой, я не буду легендой, — сказал Олейник. — Ты будешь считаться крутым, если тебя будут называть крутым другие люди. А я — дерусь, дерусь и дерусь.

42-летний Олейник в ночь на 10 мая на турнире UFC 249 победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердума. Ранее Олейник побеждал еще двоих бойцов, которых относит к легендам ММА — Мирко Филиповича (в 2013 году) и Марка Ханта (в 2018-м).

На счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. Олейник — единственный боец в истории, который побеждал в четырех десятилетиях. (Илья Андреев)