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Поу Газоль войдет в тренерский штаб «Портленда»

09:08
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Главный тренер «Портленда» Терри Стоттс заявил, что Поу Газоль войдет в его штаб, информирует в своем Twitter Кейси Холдал. Прославленный испанец начал сезон в команде, но вскоре был отчислен. Он продолжает восстановление от травмы стопы. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с ним заинтересована «Барселона».

39-летний испанец — двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс». Шесть раз он принимал участие в Мате всех звезд НБА. Газоль — чемпион мира 2006 года.

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