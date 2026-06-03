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Защитник «Сан-Антонио» Касл — о выходе в финал НБА: «У нас в команде лучший игрок мира»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл оценил роль центрового Виктора Вембаньямы в успехах «Сперс».

4 июня «Сан-Антонио» дома сыграет против «Нью-Йорка» в первом матче серии финала НБА.

«Наш лидер — Вик. Он хорош и молод. То, что у него нет никакого эго, придавало нашей раздевалке особую энергию. Такая уверенность и настрой перед плей-офф — то, что нужно. Думаю, мы набрали ход в нужный момент. И да, в нашей команде лучший игрок мира», — сказал Касл на пресс-конференции.

В этом розыгрыше плей-офф Вембаньяма провел 17 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 10,8 подбора, 2,7 передачи и 3,5 блок-шота за игру. Это дебютный плей-офф для 22-летнего француза.

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НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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