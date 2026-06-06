«Нью-Йорк» стал третьей командой в истории НБА, которая начала финал с двух гостевых побед

«Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» во втором матче финальной серии НБА — 105:104 (2-0 в серии). Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.

«Никс» стали третьей командой в истории НБА, которая выиграла оба выездных матча в начале финальной серии плей-офф. Ранее такой результат удавался «Чикаго» в 1993 году и «Хьюстону» в 1995-м. «Буллз» и «Рокетс» в итоге становились чемпионами.

Третий матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 по московскому времени.