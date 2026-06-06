Самый дешевый билет на третью игру финала НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» стоит 9000 долларов

«Нью-Йорк» на выезде победил «Сан-Антонио» во втором матче финальной серии плей-офф НБА — 105:104.

«Никс» повели в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Как сообщает ESPN, самый дешевый билет на игру стоит 9 тысяч долларов США (около 663 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). Самый дорогой билет обойдется в 45 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»).

Третий матч пройдет во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 по московскому времени.