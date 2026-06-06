«Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют в финале НБА 6 июня

«Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют во втором матче финальной серии плей-офф НБА в ночь на субботу, 6 июня. Игра пройдет на «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США). Начало — в 3.30 по московскому времени.

«Сан-Антонио Сперс» — «Нью-Йорк Никс»: трансляция финала НБА в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций матчей НБА. В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Следить за результатом игры можно на сайте «СЭ» — в баскетбольном матч-центре и ленте раздела НБА.

В первом матче серии победу одержали «Никс» со счетом 105:95. В полуфинальных матчах ньюйоркцы обыграли «Кливленд» (4:0 в серии), а «Сперс» прошли «Оклахому-Сити» (4:3 в серии).