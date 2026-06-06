«Нью-Йорк» одержал 13-ю победу подряд в плей-офф НБА — это второй результат в истории

«Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» во втором матче финальной серии НБА — 105:104 (2-0 в серии). Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.

«Никс» одержали 13 побед подряд в плей-офф-2026. Этот результат является вторым в истории НБА. По 13 побед подряд одерживали также «Кливленд» в сезонах-2015/16, 2016/17 и «Лейкерс» в сезонах-1987/88 и 1988/89.

Рекорд принадлежит «Голден Стэйт», на счету которого 15 побед в плей-офф НБА-2016/17.