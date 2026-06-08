Из-за визита Трампа на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» закрыли фан-зону у «Мэдисон Сквер Гарден»

В связи с усилением мер безопасности из-за присутствия президента Дональда Трампа на третьем матче финальной серии НБА, у «Мэдисон Сквер Гарден» не будет организованной фан-зоны для просмотра игры, сообщает AP со ссылкой на полицейское управление Нью-Йорка.

Решение, объявленное менее чем за сутки до того, как «Никс» примут «Сперс», было принято в координации с Секретной службой. Команды сыграют 8 июня (в ночь на 9 июня по московскому времени).

Такие фан-зоны, где тысячи болельщиков собираются, чтобы смотреть игру на большом экране, были предметом споров для полиции города даже без осложнений в виде президентского визита. Более двух десятков человек были задержаны, когда фананты оказались на улице вокруг арены после того, как «Никс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио и повели в серии со счетом 2-0. Одна женщина обвиняется в нанесении удара кулаком в лицо полицейскому.

Санкционированные фан-зоны на третий матч также будут открыты на катке Вуллман в Центральном парке и в «Бруклин Боул». Для обоих мероприятий требовалась предварительная регистрация, и днем 7 июня свободных мест уже не было.

«Никс» не выходили в финал с 1999 года, когда проиграли «Сперс», и в последний раз завоевывали титул НБА в 1973 году, когда «Нью-Йорк» обыграл «Лейкерс».

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