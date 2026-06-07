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7 июня, 20:28

Умер трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Стэйси Кинг

Трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Стэйси Кинг скончался в возрасте 59 лет, сообщает пресс-служба «Буллз».

Причины смерти не уточняются.

Стэйси Кинг был выбран «Чикаго» под 6-м номером драфта НБА-1989. Вместе с «Буллз» он становился чемпионом лиги в 1991, 1992 и 1993 годах.

Помимо «Чикаго», Кинг выступал в НБА за «Миннесоту», «Майами», «Бостон» и «Даллас». После завершения карьеры баскетболист работал комментатором на матчах «Буллз».

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