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8 июня, 08:26

Вучевич с высокой вероятностью покинет «Бостон» в межсезонье

Игнат Заздравин
Корреспондент

Центровой Никола Вучевич, вероятнее всего, сменит команду в предстоящее межсезонье и покинет «Бостон», сообщил инсайдер Марк Стейн.

По информации источника, черногорский баскетболист считается одним из основных кандидатов на уход из состава «Селтикс» этим летом. На его выступления после перехода из «Чикаго» повлияла травма безымянного пальца правой руки, которую игрок получил в марте.

Ожидается, что Вучевич, которому в октябре исполнится 36 лет, привлечет внимание клубов на рынке свободных агентов.

После обмена из «Чикаго» центровой провел за «Бостон» 16 матчей регулярного чемпионата НБА. В среднем он набирал 9,7 очка, делал 6,6 подбора и отдавал 2 результативные передачи за 21,1 минуты на площадке.

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