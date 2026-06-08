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ESPN: «Филадельфия» повысила Нельсона до вице-президента по баскетбольным операциям

Павел Лопатко

«Филадельфия» повышает помощника генерального менеджера Джамира Нельсона до должности исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям при новом президенте Майке Гэнси, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, Элтон Бренд не вернется на пост генерального менеджера «Филадельфии» и в настоящее время прорабатывает новую роль во франшизе и ее материнской компании Harris Blitzer Sports & Entertainment. Бренд, пользующийся большим уважением во всей организации «Сиксерс», предпочел не участвовать в собеседовании на должность президента и полностью поддерживал текущую подготовку команды к драфту НБА. Он занимал пост генерального менеджера «Филадельфии» с 2018 года после 17 сезонов в НБА в качестве игрока, включая несколько периодов выступлений за «Филадельфию».

Помощник генерального менеджера Проспер Карангва также согласился на многолетнее продление контракта, сообщили источники. Карангва в течение последнего месяца вызывал интерес у нескольких команд-соперников.

После 14-летней игровой карьеры Нельсон, уроженец Филадельфии, присоединился к «Сиксерс» в качестве скаута и руководителя команды G-Лиги в 2020 году, за эти годы продвигаясь по карьерной лестнице внутри организации.

Гэнси был нанят на смену Дэрилу Морею, который руководил баскетбольными операциями «Филадельфии» последние шесть сезонов, за это время команда пять раз выходила в плей-офф и имела рекорд 270-212. При Морее «Филадельфия» не проходила дальше второго раунда плей-офф и не выходила в финал конференции с 2001 года.

В сезоне-2025/26 «Филадельфия» в плей-офф НБА дошла до полуфинала конференции, в котором проиграла «Нью-Йорку».

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