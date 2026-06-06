Вембаньяма — после 0-2 в серии с «Нью-Йорком»: «Прошлое не изменишь. Думаю о третьей игре»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заявил, что уже думает о третьем матче финальной серии с «Нью-Йорком».

«Сперс» уступили в первых двух домашних играх со счетом 95:105 и 104:105.

«Мы не можем изменить прошлое. Уже думаем о третьем матче. Не буду перечислять все вещи, но нам нужно проявлять больше самообладания, больше контролировать игру. Неделю назад мы выиграли седьмой матч в Оклахоме, и нужно спустить с небес на землю после эйфории. Теперь придется выбираться из действительно тяжелого положения», — сказал журналистам француз.

Третий матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 по московскому времени.