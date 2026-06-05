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НБА расследует инцидент с участием Брансона и болельщиков во время матча финальной серии с «Сан-Антонио»

Павел Лопатко

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) расследует инцидент, произошедший между защитником «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном и болельщиками «Сан-Антонио» у боковой линии в конце четвертой четверти первого матча финальной серии НБА со «Сперс» (105:95), сообщает ESPN со ссылкой на источники.

29-летний американец был недоволен поведением нескольких болельщиков, которые выкрикивали в его адрес оскорбления.

Впоследствии Брансон разговаривал по этому поводу с главным арбитром Скоттом Фостером. После окончания игры Брансон снова подошел к Фостеру и был явно расстроен произошедшим.

Защитник «Никс» не обсуждал инцидент с журналистами после игры, а также отказался от комментариев во время медиа-сессии в тренировочный день 4 июня.

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