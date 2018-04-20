Почему Венгер ушел из "Арсенала"? Как обыграть "Спартак"? Кто может сменить Манчини?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 апреля.

РАССУЖДЕНИЯ. "Зенит": вместо Манчини – Михайлович. А вдруг?

Если верить авторитетному журналисту Sky Sport Джанлуке Ди Марцио, летом у петербургского клуба снова сменится тренер. Рассказываем обо всем, что известно на данный момент.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Парфенов: "После победы над "Спартаком" получил 200 смс"

Эксклюзивное интервью главного тренера "Тосно" Дмитрия Парфенова, который в среду обыграл чемпиона России в полуфинале Кубка страны (1:1, пенальти – 5:4). В частности специалист рассказал, какой был план на игру со "Спартаком".

ЮБИЛЕЙ. Елена Вяльбе: "Если Мутко сошлют в Магадан, встречу его там с распростертыми объятьями"

Трехкратной олимпийской чемпионке и президенту федерации лыжных гонок России сегодня исполняется 50 лет. Накануне юбилея знаменитая лыжница побывала в гостях у "СЭ", рассказав о детстве на Колыме, домашнем питоне и давнем знакомстве с Григорием Родченковым.

60. "Хотел "похитить" Кубок Стэнли". Суперинтервью Фетисова

20 апреля легендарному капитану сборной СССР, обладателю всех возможных призов в мировом хоккее, а впоследствии главе Росспорта исполняется 60 лет. Накануне он дал откровенное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ.

РЕШЕНИЕ. Шандор Варга: "Зенит" может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов"

Сегодня "Арсенал" объявил, что этот сезон станет для Арсена Венгера послединм на посту главного тренера "канониров". Известный агент и друг главного тренера француза Шандор Варга совсем не удивлен решением специалиста покинуть клуб, но в то же время утверждает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин все равно будет на радаре у лондонцев.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Игорь Куделин. Как я стал банкротом

Герой традиционной рубрики "СЭ" – один из лучших баскетболистов России 90-х, девятикратный чемпион страны в составе ЦСКА, который после ухода из спорта попал в тяжелейшую финансовую ситуацию. Он рассказал, как оказался в долговой яме, вспомнил яркие эпизоды карьеры и объяснил, почему отказался от контракта в НБА.

ИНСАЙДЫ. Почему поменяли судейских руководителей?

Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ рассказывает о том, что происходило в последнее время в российском судействе и что привело к резкой смене руководства судейско-инспекторским корпусом.

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