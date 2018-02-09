Альберт Демченко: "Бах объявил, что в случае положительного решения по россиянам он распустит CAS"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что президент МОК Томас Бах угрожал распустить Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если он примет положительное решение по российским спортсменам. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. Среди них - 13 атлетов и 2 тренера, включая самого Демченко, которые изначально были пожизненно отстрнены МОК от участия в Играх, но были оправданы CAS.

- На CAS было оказано давление. Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей, - цитирует сайт Первого канала Демченко.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.

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