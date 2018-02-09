Альберт Демченко: "Бах объявил, что в случае положительного решения по россиянам он распустит CAS"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что президент МОК Томас Бах угрожал распустить Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если он примет положительное решение по российским спортсменам. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. Среди них - 13 атлетов и 2 тренера, включая самого Демченко, которые изначально были пожизненно отстрнены МОК от участия в Играх, но были оправданы CAS.
- На CAS было оказано давление. Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей, - цитирует сайт Первого канала Демченко.
Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.
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Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/sport/olympics/novosti/sportivnyy-arbitrazhnyy-sud-podtverdil-reshenie-mok-o-nedopuske-rossiyskih-atletov-na-olimpiadu-v-yuzhnuyu-koreyu
dsdante
"Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов." 169.
18:46
Alnik-star
Независимый Западный суд! Слава! Слава!! Слава!!!
18:24
исперов22081973
За Россию без допинга! Don, бомж с ольгино кого-то нищебродом называет. ////За Россию без допинга ты не только нищеброд,но и татарина,каких мало.Сдохнешь от злобы скоро.
18:09
oleg.bob
Бах- марионетка америкосов!
17:55
За Россию без допинга!
Don, бомж с ольгино кого-то нищебродом называет. Смешно:)
17:52
Slim Taller
Демченко лично присутствовал при этом,раз делится своими фантазиями.Но как-то не впечатляет.А вот если-бы он рассказал,как Бах угрожал повесить судей,тогда можно было-бы показать по всем каналам.
17:26
Don
За Россию без допинга!, у тебя то от троллизма нищеброд, голова уже давно съехала с места)))
17:06
egoshin-alex
Главное - побыстрее оплатить работу мок на 15 млн долларов за особую "заботу о России".
16:53
AndreyIvanovich
просто саня______Баху это скажи
16:50
За Россию без допинга!
Демченко от стероидов совсем поехал головой
16:40
Nurybakov
Про полномочия сейчас можно и забыть! действует принцип сильнейшего!!
16:37
просто саня
Извините, но это не в его полномочиях!
16:33