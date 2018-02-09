16:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Альберт Демченко: "Бах объявил, что в случае положительного решения по россиянам он распустит CAS"

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Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что президент МОК Томас Бах угрожал распустить Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если он примет положительное решение по российским спортсменам. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. Среди них - 13 атлетов и 2 тренера, включая самого Демченко, которые изначально были пожизненно отстрнены МОК от участия в Играх, но были оправданы CAS.

- На CAS было оказано давление. Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей, - цитирует сайт Первого канала Демченко.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.

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Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/olympics/novosti/sportivnyy-arbitrazhnyy-sud-podtverdil-reshenie-mok-o-nedopuske-rossiyskih-atletov-na-olimpiadu-v-yuzhnuyu-koreyu

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КОММЕНТАРИИ (12)
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dsdante

"Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов." 169.

18:46

Alnik-star

Независимый Западный суд! Слава! Слава!! Слава!!!

18:24

исперов22081973

За Россию без допинга! Don, бомж с ольгино кого-то нищебродом называет. ////За Россию без допинга ты не только нищеброд,но и татарина,каких мало.Сдохнешь от злобы скоро.

18:09

oleg.bob

Бах- марионетка америкосов!

17:55

За Россию без допинга!

Don, бомж с ольгино кого-то нищебродом называет. Смешно:)

17:52

Slim Taller

Демченко лично присутствовал при этом,раз делится своими фантазиями.Но как-то не впечатляет.А вот если-бы он рассказал,как Бах угрожал повесить судей,тогда можно было-бы показать по всем каналам.

17:26

Don

За Россию без допинга!, у тебя то от троллизма нищеброд, голова уже давно съехала с места)))

17:06

egoshin-alex

Главное - побыстрее оплатить работу мок на 15 млн долларов за особую "заботу о России".

16:53

AndreyIvanovich

просто саня______Баху это скажи

16:50

За Россию без допинга!

Демченко от стероидов совсем поехал головой

16:40

Nurybakov

Про полномочия сейчас можно и забыть! действует принцип сильнейшего!!

16:37

просто саня

Извините, но это не в его полномочиях!

16:33