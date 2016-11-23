В расследовании убийства российского кикбоксера в Германии есть сдвиги

Как сообщил шеф полиции Ной-Ульма Юрген Швайцер, в расследовании убийства российского кикбоксера Мусы Мусалаева есть некоторые сдвиги, информирует abendzeitung-muenchen.de. Однако какие именно, руководитель не уточнил. Отмечается, лишь то, что преступник и жертва могли знать друг друга, при этом никакой связи с русской мафией не установлено.

Были опрошены жильцы дома, где жил Мусалаев. Одна из них в момент преступления вернулась домой. Она отмечает: "Я пришла в квартиру примерно в 17.45. Собака очень нервничала, я же подумала: "Кому надо запускать фейерверки в ноябре". От этих звуков даже шкаф вибрировал. Я встречала до этого убитого несколько раз, однако о его карьере кикбоксера ничего не слышала".

Напомним, многократный чемпион мира по кикбоксингу Мусалаев был застрелен в Ной-Ульме. Убийство произошло в пятницу, 18 ноября, около 18:00 по местному времени. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в российского спортсмена у подъезда его дома.