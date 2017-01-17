Алексей Олейник: "Не знал, что никто в UFC никогда не выигрывал "удушением Иезекииля"

Российский боец Алексей Олейник после победы над чехом Виктором Пешту на турнире UFC 103 отметил, что смог использовать благоприятную ситуацию и провести "удушение Иезекииля". До него еще никто в истории организации не побеждал этим приемом.

– Бой прошел по моему плану, – цитируют "Известия" Олейника. – Ни для кого не секрет, что большинство своих побед я одержал удушениями или болевыми приемами. Вот и в этот раз все прошло по моему сценарию. Я действовал так, как было выгодно в сложившейся ситуации, и использовал именно "удушение Иезекииля". Пешта позволил мне произвести захват шеи, и остальное было лишь делом техники. Только от вас узнал, что никто в UFC никогда не выигрывал этим приемом – а значит, я войду в историю этой организации. Не стоит думать, что победа далась мне легко. Соперник был силен, но в этот вечер я оказался лучше подготовлен.