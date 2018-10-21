Все команды, за которые болеет Хабиб, проиграли на этой неделе. Совпадение?

На этой неделе проиграли все команды, за которые болеет российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Анжи" уступил ЦСКА (0:2), а "Спартак" - "Арсеналу" (2:3) в футбольной российской премьер-лиге. "Реал" потерпел поражение в матче с "Леванте" (1:2) в чемпионате Испании по футболу, а СКА​ - в игре с ЦСКА (1:2 Б) в Континентальной хоккейной лиге.

В пятницу Хабиб посетил игру "Анжи" в родном Дагестане, в воскресенье пришел на "Спартак". СКА чемпион UFC поддержал дистанционно, в том числе через Инстаграм.

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