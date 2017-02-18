19:34 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

В бою по правилам ММА болельщик ЦСКА победил поклонника "Спартака"

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В субботу в Санкт-Петербурге на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 состоялся бой между фанатами "Спартака" Артуром Тюльпаровым и ЦСКА Дмитрием Тебекиным. Поединок, длившийся, меньше двух минут, удушающим приемом выиграл болельщик красно-синих. (Гоша ЧЕРНОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Helicopter

Кто бы сомневался.

20:39

ladafan

у спартачей не основной состав!!! привет чмоке....

20:16

LariKo

По правилам МАМЫ,- нашли чем удивить! Дер%мо взвесили свое, конесвинское, перед тем как друг другу напихать по самые гланды, удушая партнера?!

19:59

foreverCSKAforever

Только ЦСКА!!! Только победа!!!

19:58

janpolnikolaich

Следующий !

19:49

BeeBop

)))))

19:46

moroz63

Цска всегда будет первым!!!

19:41

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