В бою по правилам ММА болельщик ЦСКА победил поклонника "Спартака"

В субботу в Санкт-Петербурге на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 состоялся бой между фанатами "Спартака" Артуром Тюльпаровым и ЦСКА Дмитрием Тебекиным. Поединок, длившийся, меньше двух минут, удушающим приемом выиграл болельщик красно-синих. (Гоша ЧЕРНОВ)
Helicopter
Кто бы сомневался.
20:39
ladafan
у спартачей не основной состав!!! привет чмоке....
20:16
LariKo
По правилам МАМЫ,- нашли чем удивить! Дер%мо взвесили свое, конесвинское, перед тем как друг другу напихать по самые гланды, удушая партнера?!
19:59
foreverCSKAforever
Только ЦСКА!!! Только победа!!!
19:58
janpolnikolaich
Следующий !
19:49
BeeBop
)))))
19:46
moroz63
Цска всегда будет первым!!!
19:41