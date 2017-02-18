В бою по правилам ММА болельщик ЦСКА победил поклонника "Спартака"

В субботу в Санкт-Петербурге на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 состоялся бой между фанатами "Спартака" Артуром Тюльпаровым и ЦСКА Дмитрием Тебекиным. Поединок, длившийся, меньше двух минут, удушающим приемом выиграл болельщик красно-синих. (Гоша ЧЕРНОВ)