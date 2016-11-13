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Конор Макгрегор: "Обладатель двух чемпионских титулов волен делать все, что хочет"

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Боец Конор Макгрегор, ставший первым в истории UFC обладателем сразу двух чемпионских титулов в разных весовых категориях, после победы техническим нокаутом над американцем Эдди Альваресом отметил, что у него нет достойных соперников. Ирландец также подчеркнул, что не считает нужным приносить претендентам извинения за высмеивание их претензий на чемпионский пояс. По словам бойца, обладатель двух чемпионских титулов волен делать все, что хочет.

– Моя мечта сбылась, – приводит официальный сайт ММА слова Макгрегора. – Бог благословил меня на эту победу. До боя я неоднократно говорил, что у меня нет достойных соперников, высмеивая всех претендентов. Принести им извинения? Обладатель двух титулов делает все, что хочет.

 

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