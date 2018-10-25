Кадыров готов организовать бой Тухугова и Лобова в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов организовать бой между российско-ирландским бойцом Артемом Лобовым и чеченцом Зубайрой Тухуговым, если второго уволят из UFC.

"Мы приветствуем дерзкие заявления… Это нам по духу и по нраву. Если получится так (на все воля ВСЕВЫШНЕГО), что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова станет невозможен в рамках UFC - добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств.



Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему… Как вариант предлагаю организовать бой под эгидой "Ахмата" в Грозном, если, конечно, со стороны Артема это был действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время… АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!! - написал Кадыров к видео в Инстаграме, на котором рядом с ним сидит Тухугов.

Ранее стало известно, что Лобов 27 октября на турнире UFC Монктон проведет поединок против американца Майкла Джонсона. Изначально Лобов должен был драться с Тухуговым, однако последний был снят с боя, так как принял участие в беспорядках после поединка между Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Лобов пообещал подраться с Тухуговым - и ради этого готов уйти из UFC