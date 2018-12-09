Холлоуэй одержал победу в поединке с Ортегой

В главном поединке турнира UFC 231 в Торонто (Канада) американец Макс Холлоуэй победил своего соотечественника Брайана Ортегу и защитил титул чемпиона в полулегком весе.

На протяжении большей части поединка Холлоуэй владел преимуществом, а в четвертом раунде его перевес был подавляющим, его соперник практически прекратил защищаться. Ортега с трудом избежал нокаута, но на пятый раунд в итоге не вышел по требованию врача.