Ярослав Дыбленко: "Тренер меня вроде бы хвалит, но я слаб в английском"

Защитник "Нью-Джерси" Ярослав Дыбленко рассказал о том, что он выучил термины, необходимые для понимания тренера. По его словам, в первой игре от него требовалось играть строго и быстро.

– На тренировках нет проблем из-за незнания английского?

– Нет. Термины я сразу выучил и делаю то, что говорит тренер. Он даже хвалит. Вроде бы. Гарантию дать не могу, так как еще слаб в английском.

– Смешно.

– А вдруг это у него сарказм? Но я стараюсь. Не думаю, что в чем-то уступаю. На первой игре делал то, что требовалось.

– А что требовалось?

– Играть строго, быстро. Чуть потеряешься – сразу перехват, атака, бросок. И бросают тут очень часто. Надо постоянно блокировать соперника. С этим у меня тоже нет проблем. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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