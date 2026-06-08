Источник: Ларкин назвал «Детройту» три клуба, в которые он готов перейти

Нападающий Дилан Ларкин назвал руководству «Детройт» три клуба, в которые он хотел бы перейти, сообщает Detroit Free Press.

По информации источника, в список вошли «Вегас», «Миннесота» и «Флорида».

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщал, что главным претендентом на 29-летнего американца являлются «Уайлд».

Ранее Ларкин обратился к руководству клуба с просьбой об обмене. В 2023 году форвард подписал 8-летний контракт с «Ред Уингз» с кэпхитом 8,7 миллиона долларов. Его соглашение включает полный запрет на обмен, поэтому у хоккеиста есть контроль над ситуацией.

За 11 сезонов в «Детройте» Ларкин провел 808 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 643 (276+367) очка. В плей-офф на его счету 5 игр, в которых он забросил 1 шайбу.