Лавиолетт может возглавить «Лос-Анджелес», ранее он тренировал Панарина в «Рейнджерс»

Бывший тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт может возглавить «Лос-Анджелес», сообщает инсайдер Элиотт Фридман.

61-летний американец с 2023 по 2025 год тренировал «Рейнджерс», где выступал российский нападающий Артемий Панарин, которого в феврале 2026 года обменяли в «Лос-Анджелес».

Ранее Лавиолетт также работал в «Вашингтоне», «Нэшвилле», «Филадельфии», «Айлендерс» и «Каролине». С «Каролиной» он в 2006 году стал победителем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне «Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» (0-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.

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