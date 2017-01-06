Жозе Моуринью: "Поддерживаю идею расширения чемпионата мира"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поддержал идею расширения числа участников чемпионата мира до 48 команд. С данным предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Португальский специалист отметил, что мера поспособствует развитию футбола в мире.

– Я полностью поддерживаю расширение чемпионата мира, – приводит официальный сайт ФИФА слова Моуринью. – Как клубный тренер я бы сказал нет, если бы расширение привело к увеличению числа матчей, уменьшению количества выходных для игроков и сокращению предсезонной подготовки. Но критикам важно проанализировать и понять, что расширение не приведет к увеличению числа матчей. Игроки защищены, клубы тоже.

Я предпочитаю группы по три команды. Два матча – и ты либо в плей-офф, либо едешь домой. В этом случае оба групповых матча становятся крайне важными, плей-офф принесет еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом сыграют два матча и поедут домой. Но они сделают это, приобретя опыт и улучшив свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры.

Расширение означает, что чемпионат мира станет еще более социально значимым событием. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в юношеский футбол. Участие большего количества стран приведет к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма. Больше стран – больше африканцев, азиатов, американцев будут вместе. Футбол в клубах развивается, поэтому нельзя сказать, что он взорвется в рамках уровня игры. Чемпионат мира является социально значимым событием, и футбол не может отказаться от возможности и дальше отражать страсть болельщиков.