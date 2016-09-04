Виталий Мутко: "Чемпионат мира – это проект, который развивает страну"

Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов Президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что ЧМ-2018 даст России не только зрелище, но и инфраструктуру. Так же он рассказал о стадионе, который строится на Крестовском острове.

– Что вы увидели на объекте, когда его посещали?

– Там хорошая ситуация. Главное, что заказчик и новый подрядчик абсолютно контролируют ситуацию. Все вопросы в течение месяца от предыдущего подрядчика переданы, недоделки устранены. Там были вопросы. Задача стоит к концу сентября закрыть периметр, доделать все и с октября приступить к отделке стадиона. Вот задача.

– Нет ли желания подключить к финансированию тех, кто предложил коррупционные схемы согласно которым стройка идет за счет простых питерских пенсионеров?

– Это не так. Это – передергивание. Так можно все передернуть. Мы должны понимать. что ЧМ – это проект который развивает страну. Вчера был на стадионе. 2500 рабочих трудиться. Это – в основном петербургские предприятия, это – занятость, налоги, зарплаты людей. Не забывайте об этом тоже. Два дня назад был в Ростове-на-Дону. Наверное это надо больше показывать – новый аэропорт просто с нуля был построен за 2 года. С 1 декабря 2017 года полеты оттуда начнутся. За 40 лет никто не строил такие объекты. Благодаря ЧМ он получил возможность быть построенным. 40 млрд инвестиций, из них 20 млрд – частных инвестиций. Огромный терминал, взлетные полосы…Думаю, для ростовской области это будет прорыв. Таким образом уже четыре аэропортных комплекса модернизировали к ЧМ. В Петербурге был на проспекте Металлистов. Там все брошено, бурьян по пояс. Сейчас туда инвестируют деньги – будет построен стадион. В итоге муниципальная школа "Зенит" за всю свою историю впервые получит свой дом. Вот что самое главное. (Сергей ЦИММЕРМАН)