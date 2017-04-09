09:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

СМИ: завтра США, Мексика и Канада объявят о совместной заявке на ЧМ-2026

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10 апреля федерации футбола США, Мексики и Канады проведут совместную в Нью-Йорке пресс-конференцию, на которой сделают некое важное заявление. Как утверждает goal.com, страны объявят о совместной заявке на проведение чемпионата мира-2026. 

Ранее чемпионат мира проходил более чем в одной стране в 2002 году - в Японии и Корее. Три страны не принимали мировое первенство еще никогда. Напомним, что ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира, в котором примут участие 48 сборных.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России, четыре года спустя мировое первенство примет Катар.

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