СМИ: завтра США, Мексика и Канада объявят о совместной заявке на ЧМ-2026

10 апреля федерации футбола США, Мексики и Канады проведут совместную в Нью-Йорке пресс-конференцию, на которой сделают некое важное заявление. Как утверждает goal.com, страны объявят о совместной заявке на проведение чемпионата мира-2026.

Ранее чемпионат мира проходил более чем в одной стране в 2002 году - в Японии и Корее. Три страны не принимали мировое первенство еще никогда. Напомним, что ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира, в котором примут участие 48 сборных.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России, четыре года спустя мировое первенство примет Катар.