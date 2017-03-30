18:22 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

На ЧМ-2026 выступят 16 европейских команд?

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Совет ФИФА соберется в Цюрихе для обсуждения распределения мест для участия в ЧМ-2026, сообщает пресс-служба организации. Заседание совета пройдет в четверг. В январе этого года было принято решение, что начиная с ЧМ-2026 в турнире будут участвовать 48 команд.

По предварительной информации, зону УЕФА представят 16 команд. От Африки выступят девять команд, от Азии – восемь. КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ представят по шесть команд, от Океании напрямую на турнир попадет одна команда. При этом в эти квоты входит и страна-хозяйка турнира.

Еще две путевки на главный турнир четырехлетия будут разыграны с помощью плей-офф, в котором выступят шесть команд – по одной из каждых зон, кроме Европы, еще одна команда – из той зоны, в которую входит страна-хозяйка турнира.

По нынешней системе, которая подразумевает участие 32 команд, Европу представляют 12 команд, КОНМЕБОЛ - 6, КОНКАКАФ - 4, Африку - 4, Азию - 5. Еще одно место достается победителю стыковых матчей между командами, представляющими Азию и Океанию.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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giperforg

от Африки 9 команд?! У них совсем крыша поехала?

18:45

bvp

Весь сброд собирают отовсюду, а Европе всего 16 мест. И в 16-и лучших будет, как минимум 10 европейских, а шлак все равно поедет и будет занимать чьи-то места.

18:35

tranmer

Заседание как бы прошло в Цюрихе уже! Slot allocation* · AFC: 8 direct slots · CAF: 9 direct slots · CONCACAF: 6 direct slots · CONMEBOL: 6 direct slots · OFC: 1 direct slot · UEFA: 16 direct slots

18:27

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