На ЧМ-2026 выступят 16 европейских команд?

Совет ФИФА соберется в Цюрихе для обсуждения распределения мест для участия в ЧМ-2026, сообщает пресс-служба организации. Заседание совета пройдет в четверг. В январе этого года было принято решение, что начиная с ЧМ-2026 в турнире будут участвовать 48 команд.
По предварительной информации, зону УЕФА представят 16 команд. От Африки выступят девять команд, от Азии – восемь. КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ представят по шесть команд, от Океании напрямую на турнир попадет одна команда. При этом в эти квоты входит и страна-хозяйка турнира.
Еще две путевки на главный турнир четырехлетия будут разыграны с помощью плей-офф, в котором выступят шесть команд – по одной из каждых зон, кроме Европы, еще одна команда – из той зоны, в которую входит страна-хозяйка турнира.
По нынешней системе, которая подразумевает участие 32 команд, Европу представляют 12 команд, КОНМЕБОЛ - 6, КОНКАКАФ - 4, Африку - 4, Азию - 5. Еще одно место достается победителю стыковых матчей между командами, представляющими Азию и Океанию.
giperforg
от Африки 9 команд?! У них совсем крыша поехала?
18:45
bvp
Весь сброд собирают отовсюду, а Европе всего 16 мест. И в 16-и лучших будет, как минимум 10 европейских, а шлак все равно поедет и будет занимать чьи-то места.
18:35
tranmer
Заседание как бы прошло в Цюрихе уже! Slot allocation* · AFC: 8 direct slots · CAF: 9 direct slots · CONCACAF: 6 direct slots · CONMEBOL: 6 direct slots · OFC: 1 direct slot · UEFA: 16 direct slots
18:27