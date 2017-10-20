ФИФА может пересмотреть правила футбольного гражданства

ФИФА рассматривает возможность изменения правил, которые регламентируют право игроков выступать в матчах национальных команд, сообщает Рейтер. В случае принятия поправок, футболисты при определенных обстоятельствах смогут менять сборную. По действующему регламенту игрок, принявший участие хотя бы в одном официальном матче за одну сборную, не имеет права в будущем выступать за другую национальную команду.

Отмечается, что футбольные власти Кабо-Верде выступили с инициативой, чтобы изменение в правилах касались игроков, которые провели за первоначальную сборную один или два матча, но не имеют реальных перспектив для получения нового вызова.

– В последние годы возникло много проблем, поскольку меняется мир, а вместе с ним и миграционные процессы, – сказал глава КОНКАКАФ, руководитель комитета заинтересованных сторон ФИФА Виктор Монтальяни. – Настало хорошее время, чтобы посмотреть, существуют ли решения, которые не нанесут вред целостности игры.