Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октября

Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2018 в европейской зоне пройдет 17 октября в Цюрихе, сообщает официальный сайт ФИФА. В ней примут участие восемь команд, которые займут вторые места в отборочных группах. Сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября.

Команды сыграют по два матча, которые пройдут с 9 по 14 ноября.

Напомним, что попадание на ЧМ-2018 из европейской зоны себе уже обеспечила сборная Бельгии, которая досрочно выиграла группу H.