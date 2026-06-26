Норвегия стала четвертой сборной, которая сделала 10 изменений в составе на одном ЧМ

Сборная Норвегии почти полностью поменяла стартовый состав перед матчем со сборной Франции в групповом турнире чемпионата мира-2026.

В сравнении с игрой против Сенегала (3:2) у норвежцев произошли 10 изменений в составе.

По информации Opta, это четвертый случай в истории ЧМ. Ранее Испания поменяла 11 человек на матч с Саудовской Аравией на ЧМ-2006, Бельгия заменила 10 игроков на матч с Японией на ЧМ-2018, Бразилия поменяла 10 футболистов на матч с Кореей на ЧМ-2022.

Франция и Норвегия набрали по 6 очков и занимают первое и второе места в группе I. Сборные гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.