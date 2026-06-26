Медиалига планирует пригласить звезду ЧМ-2026 Возинью в Россию

Президент медиалиги Николай Осипов ответил «СЭ» на вопрос о возможном приглашении звездного голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в Россию.

«Все очень просто. Я — выпускник РУДН, долгое время игравший за сборную этого университета с выходцем из Кабо-Верде по имени Бальтазар. На тот момент времени он был переводчиком первых лиц государства, приезжавших в Россию.

Поэтому первое, что я сделаю после того, как сборная Кабо-Верде закончит свое феноменально успешное выступление на чемпионате мира, — позвоню своему другу, чтобы найти контакт Возиньи для приглашения его в медиалигу», — сказал Осипов «СЭ».

В матче с Испанией (0:0) на ЧМ-2026 40-летний Возинья отразил семь ударов и был признан лучшим игроком встречи, после чего набрал более 16 миллионов новых подписчиков в соцсетях.