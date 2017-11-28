Яшин украсил официальный плакат ЧМ-2018

ФИФА представила официальный плакат чемпионата мира 2018 года. Центральной фигурой постера стал легендарный вратарь "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин. Презентация прошла в Московском метрополитене за три дня до жеребьевки финального турнира. В ней приняли участие глава Оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко и капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

– Стилистика советского постконструктивистского плаката 1920-1930-х годов, ее уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всем мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов, – цитирует пресс-служба ФИФА дизайнера постера Игоря Гуровича. – Этот язык, безусловно, воспринимается во всем мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным.

Лев Яшин – участник четырех чемпионатов мира (1958, 1962, 1966 и 1970), единственный голкипер в истории мирового футбола, получивший приз "Золотой мяч". На плакате вратарь изображен в традиционной форме – черном свитере и шортах, наколенной повязке, а также знаменитой кепке. Вратарь тянется за мячом, одна половина которого представляет футбольный мяч яшинского времени, а вторая – часть земного шара с видом России из космоса.

Жеребьевка чемпионата мира состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!

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ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA – Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.