13:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Путин пока не планирует посещение матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай


В графике президента России Владимира Путина пока не значится посещение матча Россия - Уругвай в Самаре 25 июня в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Пока в графике президента нет, у него другие рабочие планы. Но с другой стороны, в дни футбола все графики подвижны. Но пока в плане нет, - цитирует ТАСС Пескова.

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