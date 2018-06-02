Владимир Габулов: "Абонемент в сборную от Черчесова? Не реагирую на такие высказывания"

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" сказал, что во время выступлений за "Динамо" под руководством Станислава Черчесова нынешний главный тренер национальной команды и его помощник Гинтарас Стауче помогли ему изменить отношение к себе через работу.

– Вас наверняка раздражают нередко звучащие реплики о том, что Габулов получил от Станислава Черчесова абонемент в сборную. Что ответите этим людям?

– Не обращаю внимания и не реагирую на такие высказывания.

– У значительной части этих тезисов в сети – националистический оттенок. Дескать, осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева.

– Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из "Кубани", которая тогда боролась за выживание? Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в "Лужниках" против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?

Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред. На определенном этапе в "Динамо" Черчесов не включал меня в основной состав, и я воспринимал это эмоционально. Если, по мнению тренера, мой уровень готовности не соответствует тому, что он требует – значит, я должен отойти в сторону. Так и происходило. В итоге я изменил отношение к себе через работу, тренировки. Огромное спасибо за тот период – Гинтарасу Стауче. Это мастер с большой буквы. Человек, который готовит вратарей во всех смыслах. Футбольном, психологическом, интеллектуальном. (Игорь РАБИНЕР)

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Полная версия интервью с Владмииром Габуловым – скоро в "СЭ"