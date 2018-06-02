Владимир Габулов: "Абонемент в сборную от Черчесова? Не реагирую на такие высказывания"

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" сказал, что во время выступлений за "Динамо" под руководством Станислава Черчесова нынешний главный тренер национальной команды и его помощник Гинтарас Стауче помогли ему изменить отношение к себе через работу.
– Вас наверняка раздражают нередко звучащие реплики о том, что Габулов получил от Станислава Черчесова абонемент в сборную. Что ответите этим людям?
– Не обращаю внимания и не реагирую на такие высказывания.
– У значительной части этих тезисов в сети – националистический оттенок. Дескать, осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева.
– Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из "Кубани", которая тогда боролась за выживание? Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в "Лужниках" против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?
Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред. На определенном этапе в "Динамо" Черчесов не включал меня в основной состав, и я воспринимал это эмоционально. Если, по мнению тренера, мой уровень готовности не соответствует тому, что он требует – значит, я должен отойти в сторону. Так и происходило. В итоге я изменил отношение к себе через работу, тренировки. Огромное спасибо за тот период – Гинтарасу Стауче. Это мастер с большой буквы. Человек, который готовит вратарей во всех смыслах. Футбольном, психологическом, интеллектуальном. (Игорь РАБИНЕР)
Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
Полная версия интервью с Владмииром Габуловым – скоро в "СЭ"
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Angeldust
А разве Саламыч прямо не сказал в ответе на такой вопрос "Своих не бросаем?" Аргументы Габулова смешны - вспоминает игры 10-летней давности. Ну давайте Павлюченко возьмем, Торбинского, Дениса Колодина откопаем
22:49
Сергей Ш.
И он не реагирует на высказывания ! Он Достоин! Он великий! Опустись на землю и посмотри на себя со стороны, может что нибудь проснётся внутри!
22:30
Сергей Ш.
Человек пропускает по три почти в каждом матче какого-то Брюгге, и без зазрения совести считает себя достойным сборной? А совесть то где? И таких через одного Заболотный, Комбаров, Глушаков и т.д. Хоть здесь Станислав Саламыч сделал хоть что то путное, на место опустил клоунов типа Заболотных и Новосельцевых (интересно а в зеркало смотрятся бакланы? )Ну и самая главная проблема сборной это высокомерная, бездарная личность Черчесов, ( я, я, мы , мы ) баклан высокомерный, и бездарный тренер!.
22:18
баламошка
Габулова вообще не в тему взяли. Имхо. Стас его вообще взял тупо для уважения. Но что это вообще за тренер, который берёт игроков, чтобы его больше уважали?! Лично для меня Стас закончился как тренер, когда пригласил в сборную Шишкина. Для меня это край. Шишкин - не футболист сборной, Стас - не тренер. Имхо. У баламошки фсё.
21:59