Виталий Мутко - о жеребьевке ЧМ-2018: "Будем ждать, с кем нас сведет судьба"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что товарищеские матчи против сильных соперников будут полезны сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. Руководитель отметил, что против топовых оппонентов национальная команда выступает выше своего потенциала.

– Нет опасений, что команды, объективно превосходящие нас в классе, могут нанести достаточно чувствительное поражение сборной России, что негативно скажется на моральном состоянии наших футболистов?

– России в любом случае предстоит на ЧМ-2018 встречаться с сильными командами, – сказал Мутко. – Сейчас мы не можем предугадать, кто будет соперниками сборной. С той же Испанией можем попасть в одну группу. Но против классных оппонентов мы порой играем даже выше своего потенциала, и в этом плане такие встречи очень полезны. Должен получиться отличный тест.

– Кстати, какого вам хотелось бы жребия? Чтобы России попались мощные соперники, или, наоборот, – лучше получить равную группу?

– Сложный вопрос… Я не люблю рассуждать на тему жребия. Предугадывать что-либо заранее – бесполезно. Будем ждать, с кем нас сведет судьба (смеется). (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Виталия Мутко