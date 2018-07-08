В Госдуме отреагировали на слова главы Федерации футбола Мариуполя "Прощай, немытая Россия"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев дал "СЭ" комментарий по поводу слов главы Федерации футбола Мариуполя, который написал в на своей странице в Facebook: "Прощай, немытая Россия!"

- По поводу немытой России товарищ должен помолчать. Ведь есть команды, который пробились на ЧМ, а есть те, кто не смог этого сделать. Сборная Украины, к сожалению, смотрела матчи по телевизору, - сказал Свищев. – Уверен, что подавляющее большинство украинских граждан и болельщиков с восхищением наблюдали за выступлением России. Кто-то радуется за наши успехи, кто-то переживает, кто-то острит. Не думаю, что в Мариуполе произошло общее заявление федерации футбола, скорее, - одного конкретного индивидуума. Обращать внимание на это не надо. Россия достигла невероятного результата – дошла до плей-офф и достойно там выступила. Проиграть по пенальти – досадно, но игра с хорватами была очень хорошей. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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