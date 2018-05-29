Тренер Австрии назвал самих ярких игроков сборной России. Среди них – Ерохин

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода накануне ответного матча со сборной России отметил группу атаки команды Станислава Черчесова. Отдельно он выделил нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Также австриец не смог дать ответа на вопрос, сыграет ли в среду Давид Алаба.

– Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в заявку. У России сильная группа атаки. Они быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу форварда Смолова, а также хорошую полузащиту: Головин, Ерохин, Дзагоев, Самедов справа и Жирков слева, - сказал Фода. - Мои воспоминания о Черчесове? Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой "Штурм" уступил его "Тиролю" в Кубке Австрии 0:3. Или матч, когда мы были футболистами. "Байер" выступал в Кубке против Дрездена, и дело дошло до пенальти. Я забил свой 11-метровый, но Черчесов отбил заключительный удар моей команды. Наш игрок хотел его перекинуть. Но вратарь Черчесов сыграл опытно, отразил пенальти, и мы вылетели.

– Сыграет ли Давид Алаба с Россией?

– С уверенностью не могу ответить на этот вопрос. Давид сказал, что ему лучше, но пока ни о чем нельзя судить с уверенностью.

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45