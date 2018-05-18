Тома Лемар: "Франция хочет на чемпионате мира пройти как можно дальше"

Полузащитник "Монако" Тома Лемар выразил радость по поводу приглашения в сборную Франции на ЧМ-2018. Он считает, что у французов есть хорошие шансы на успех на турнире в России.

– Я очень счастлив оказаться в списке, – цитирует AFP Лемара. – Чемпионат мира – это событие, о котором все футболисты мечтают с детства. Мы хотим пройти на чемпионате мира как можно дальше. У нас хорошая команда, большие амбиции. Но сперва нужно хорошо закончить сезон в лиге 1, а потом приступать к подготовке к чемпионату мира.