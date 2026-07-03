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Сегодня, 01:25

Алаба — о матче с Испанией: «После 90 минут трудно просто бегать за мячом»

Павел Лопатко
Фото Reuters

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от сборной Испании (0:3) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Первые 20-25 минут мы играли нормально, но после первого перерыва, я думаю, Испания немного изменила игру, и нам стало сложнее. Они очень сильны с мячом. Они много владеют мячом, и после 90 минут трудно просто бегать за мячом. У них игроки с большим мастерством, они очень опасны», — цитирует 34-летнего футболиста DAZN.

Сборная Австрии играла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1954 года.

Испания разгромила Австрию в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии

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