Ямаль: «Игра с Австрией позади, и теперь мы переключаемся на следующий матч»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил, что рад видеть свою семью счастливой.

«Меня переполняют эмоции, когда я вижу своего брата счастливым. Моя мама тоже счастлива — она живет той жизнью, о которой всегда мечтала. Мне это очень нравится. Я обожаю своего брата! Он для меня как сын. Конечно, я рад победе. Я рад тому, как все сложилось. Но игра позади, и теперь мы переключаемся на следующий матч», — приводит AS слова Ямаля.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.