Португалия и Хорватия сыграют в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 3 июля. Игра будет проходить на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)

На групповом этапе чемпионата мира Португали сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0) и победила Узбекистан (5:0), а Хорватия проиграла Англии (2:4) и победила Панаму (1:0) и Гану (2:1).

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