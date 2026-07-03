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Сегодня, 01:10

Рангник: «Испания была на другом уровне в матче с Австрией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ральф Рангник.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы должны признать, что сегодня Испания была на другом уровне. Они наказали нас за каждую потерю концентрации. В первом тайме Австрия неплохо оборонялась и сохраняла структуру, но этот класс соперника в завершении атак перевернул игру. Мне не в чем упрекнуть своих парней, они отдали все силы. Наше приключение на чемпионате мира подошло к концу, но я горжусь тем путем, который эта команда прошла от сумасшедшего матча с Алжиром до плей-офф. Мы возвращаемся домой с высоко поднятой головой», — приводит Bild слова Рангника.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
3:0
Австрия
Испания разгромила Австрию в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии
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