Рангник: «Испания была на другом уровне в матче с Австрией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы должны признать, что сегодня Испания была на другом уровне. Они наказали нас за каждую потерю концентрации. В первом тайме Австрия неплохо оборонялась и сохраняла структуру, но этот класс соперника в завершении атак перевернул игру. Мне не в чем упрекнуть своих парней, они отдали все силы. Наше приключение на чемпионате мира подошло к концу, но я горжусь тем путем, который эта команда прошла от сумасшедшего матча с Алжиром до плей-офф. Мы возвращаемся домой с высоко поднятой головой», — приводит Bild слова Рангника.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.