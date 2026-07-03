Ойярсабаль: «У сборной Испании выдался отличный день, и мы провели хороший матч»

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль прокомментировал победу над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026. В этой встрече он оформил дубль.

«Я счастлив, что помог команде пройти в следующий раунд. Теперь нужно просто отдохнуть и подготовиться к следующей игре... Мы знали, что против такой физически мощной команды будет тяжело, но у нас выдался отличный день, и мы провели хороший матч», — приводит AS слова Ойярсабаля.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.