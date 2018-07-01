Татьяна Тарасова: "Черчесов не говорит в интервью лишнего, и это правильно"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова - о поведении главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время ЧМ-2018.
- Я не профессионал в футболе и не могу давать оценки, но, думаю, что у нас хороший тренер. Вижу, что он управляет командой, не говорит в своих интервью лишнего, и это правильно: нельзя никого впускать к себе в "дом" накануне столь ответственных матчей, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Футбол – это игра, а она может складываться по-разному. Нужно просто делать все, что ты умеешь, и немножечко больше.
Сегодня сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180701/1138791329.html