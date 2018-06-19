Станислав Черчесов: "Проблем у сборной России нет, не было и не будет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал успешное выступление команды по итогам двух туров группового этапа чемпионата мира. В первом матче российские футболисты обыграли аравийцев (14 июня, 5:0), а во втором – египтян (19 июня, 3:1).

– Вы два раза повторили слово "проблемы", а в нашем лексиконе его нет, – обратился Черчесов к журналисту. – Мы давно выбрали свою линию, и прекрасно знаем, в какую сторону двигаемся. С командами, против которых мы играли в последнее время, надо быть хорошо готовыми. Мы проанализировали Кубок конфедераций, учли те вещи, которые не позволили нам выступить успешнее. Мы рады, что у нас есть две победы и что мы доставляем радость нашим болельщикам. А проблем у нас не было, нет и не будет. (Игорь РАБИНЕР)

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