Станислав Черчесов: "Никого не опасаемся. Дай бог к этому прийти"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что чувствует за месяц до старта чемпионата мира. По словам специалиста, все мысли сейчас должны быть о выходе из группы.

- Уже примерно понимаете готовность команды на сегодняшний день?

- Такое понимание у меня появится, когда увижу игроков перед собой. Пока могу только представлять. По сравнению с чемпионатом Европы в составе осталось человек 8 (на самом деле даже меньше: Акинфеев, Игнашевич, Нойштедтер, Головин, Самедов, Смолов и Дзюба - Прим. "СЭ"). И даже по сравнению с Кубком конфедераций по разным причинам нет десяти игроков. Мы бы не отказались от стабильности, но получается иначе. И буквально вчера сделали еще одну замену (травмированного Камболова заменил Игнашевич - Прим. "СЭ").

- В такой ситуации реально соперничать с по-настоящему сильными соперниками?

- Мы сыграли практически со всеми фаворитами чемпионата, кроме Германии: с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. До этого встретились с Бельгией и Португалией. Но сейчас мы об этих командах не думаем, потому что у нас есть конкретная цель - выйти из группы. И есть конкретные соперники. Группа - это первый и сложный барьер, но мы должны его пройти. И я вас уверяю, все остальные настраиваются точно так же, потому что легких соперников на таких турнирах не бывает. А чтобы кого-то сейчас опасаться... Дай бог, чтобы мы к этому пришли.

- До чемпионата мира остался ровно месяц. Что вы ощущаете чисто по-человечески? Гордость и радость, что именно вы готовите команду к такому старту или наоборот волнение и опасение?

- А тренер может быть человеком? - улыбнувшись, переспросил Черчесов. - Все идет своим чередом. Вчера до полуночи нужно было отправить расширенный список, мы это сделали. Задача одна - сконцентрироваться и не распыляться. Поэтому все "человеческое" нужно отодвинуть в сторону и оставить только профессиональное. Ну, а как это выглядит внешне, оценивать вам. Я себя со стороны не вижу. (Филипп ПАПЕНКОВ)