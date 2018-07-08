Станислав Черчесов: "Мы не боролись, а играли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после четвертьфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) не сдержал эмоций в послематчевом интервью под трибуной. Как и флеш-интервью на поле, он сначала несколько раз спросил "Есть еще вопросы?!" - в момент, когда у него поинтересовались о том, как он отреагировал на исход встречи.

- Мы не боролись, а играли, - заявил также Черчесов, продолжая свою мысль.

Отвечая на вопрос о том, как выбирались пенальтисты, Черчесов сказал, что 11-метровые исполняли те, кто был лучше готов и у кого остались силы.

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